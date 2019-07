Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Région de Diffa, Département de N’Guigmi, Commune de Kablewa, site de N’guel Bazari - Juillet 2019

Aperçu de la situation

Dans la nuit du 28/06/2019 des insurgés ont fait une incursion dans le campement de Kanama au sud-est de Baroua dans le département Bosso et ont procédé à des tirs à l’arme à feu causant la mort de trois hommes, 7 personnes enlevées et un nombre important de bétail emporté. Cet incident a provoqué un déplacement de population qui ont créé un nouveau site de N’guel Bazari situé à 3 km au nord-ouest de Kablewa. Cette population est essentiellement composée des déplacés internes appartenant tous à l’ethnie peule.

On dénombre, selon les informations recueillies, cinquante-deux 52 ménages estimés à 290 personnes dont 80 hommes, 100 femmes, 50 garçons et 60 filles. Ils vivent actuellement sur le site d’accueil dans des conditions extrêmement précaires sans abris et il n’existe aucun point d’eau ni des latrines sur le site.

Actions en cours :

ACTED a mené une évaluation multisectorielle dans le but d’évaluer les besoins de ces déplacés. Des cas de protection ayant besoin d’une assistance rapide ont été identifiés par l’équipe DRC L’équipe DRC a identifié un besoin considérable en abris et NFI.

Recommandations principales :