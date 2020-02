Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Village de Sanguérawa, Commune de Guidan Roumdji, Département Guidan Roumdj, Région de Maradi (08/02/2020)

Aperçu de la situation

Le village de Sanguérawa est situé à environ 6 kilomètres de la voie latéritique menant à Souloulou, et a moins de 4 kilomètres de la frontière Nigéro-Nigériane. Ce village compte 460 ménages soit 3 220 habitants hôtes. Les principales activités économiques du village sont l’agriculture et l’élevage et quelques petits commerces.

Les récoltes de cette année n’étaient pas bonnes selon les personnes interviewées.

Depuis mi 2019, Sanguérawa est un village d’accueil de réfugiés nigérians et aussi d’IDPs. Ce village fait face lui aussi au problème de sécurité car il fut attaqué par les GANE, en octobre ; engendrant la mort d’une (1) personne et l’enlèvement des 2 autres. Selon les informations une de ces personnes enlevées a pu être libérée après paiement de rançon, il y’a cinq mois de cela.

De plus, dans les villages proches de Sanguérawa, Deux (2) femmes ont été enlevées à Dan Cigadawa (Nigeria), le 06 février 2020 et 29 Janvier 2020. Les ravisseurs ont demandé 10 000 000 de Naira (Monnaie Nigériane). Une autre personne a été agressée sur sa moto à Garin Dan Delà, il y a trois semaines de cela.

En outre, les communautés hôtes sont dans l’obligation morale de continuer à partager leurs maigres ressources avec les réfugiés et les déplacés qui sont installés dans le village il y’a déjà quelques mois.

Localité frontalière avec le Niger, l’État de Zanfara (Nigeria) est en proie à une insécurité grandissante orchestrée par des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) qui opèrent dans cette zone depuis avril 2019. Ainsi, l’assassinat de (20) personnes dans plusieurs localités, suivi des menaces de mort, a plongé beaucoup des villages Nigérians dans une situation de psychose et 120 ménages de la zone s’était déjà réfugiés à Sanguérawa à partir de mi 2019.

En décembre 2019, la localité de Dan Cigadawa (Nigéria), a été victime d’une attaque faisant 2 morts, ce qui a engendré la fuite de 22 ménages. Les habitants des villages Nigériens voisins, Dimoua et Koura Kadji, pris de panique ont également fuit lors de cette attaque vers Sanguérawa (37 ménages).

C’est pour que dire les conditions de vie au niveau de ce village sont relativement difficiles, (insuffisance alimentaire et d’abris convenables) pour les réfugiés et PDI. La population refugiée est estimée à 142 ménages (soit 994 personnes) tandis que la population déplacée est chiffrée à 37 ménages (soit 259 habitants). Composée en majorité de haoussa, les déplacées sont répartis en 3 sous-groupes ethnique : Gobirawa, Katsinawa, Zanfarawa. Ces personnes proviennent des différentes localités telles que : Kabci, Mata Baya, Garin Bakoye, Dan Cigadawa, Garin Kané, Ayi da Kilou, (dans l’Etat de Zanfara, Nigeria), Dimoua et Koura Kadji (Niger). Les réfugiés ont abandonné dans leurs localités d’origines des objets d’usages courants (meubles, habits, ustensiles de cuisines, vivres). Ces réfugiés affirment qu’ils n’ont pas reçus d'assistance alimentaire depuis leurs arrivées.