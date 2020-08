Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Village de Kandadji, Commune de Dessa, Département de Tillabéri, Région de Tillabéri (04/05/2020 au 05/05/2020)

Aperçu de la situation

Le contexte sécuritaire de la région Tillabéri demeure encore préoccupant face à la recrudescence des incursions des groupes armés non étatiques (GANE). Pas plus tard que le 05/05/2020 aux environs de 21 heures, des GANE à bord des motos ont fait une incursion dans le village de Gaigorou, situé dans la commune de Dessa où ils ont tué 2 civils. Cela démontre à suffisance la fragilité du contexte sécuritaire de la région de Tillaberi. C’est, pour endiguer cette insécurité grandissante que les forces de défense et de sécurité (FDS) nigérienne ont intensifié depuis le mois de février 2020 des patrouilles rurales dans la région de Tillabéri pour sécuriser les populations et leurs biens. Néanmoins, les recommandations répétitives des forces armées nigériennes aux populations, de quitter temporairement les lieux en attendant une accalmie, ont engendrées des déplacements massifs et spontanés des populations civiles vers les localités telles que Kandadji.

C’est le cas de 280 ménages des villages de Tagabat et Tindey qui se sont déplacés en deux vagues pour s’installer à Kandadji la plus grande étant arrivée le 04/04/2020. D’après les leaders de cette communauté, leur déplacement fait suite à l’assassinat de 3 personnes civiles à Tagabat le 01/04/2020. Les personnes interviewées ont rapporté également que 19 civils ont été arrêtées par les forces armées nigériennes lors des ratissages dans cette zone. Par ailleurs, le choc et la spontanéité du déplacement n’ont pas permis aux PDIs d’emmener avec eux leurs biens matériels (vivres et animaux). Cette évaluation rapide de protection concerne les 280 ménages déplacés de Tagabat et Tindey qui sont estimés à environ 1960 personnes, essentiellement composées des Touaregs et d’une minorité de peulhs. Toutes ces personnes déplacées sont installées en périphérie, à environ 3 km de Kandadji dans des champs, et vivent dans des abris de fortune pour certains et dans la promiscuité pour d’autres, ce sous des arbres sans aucune mesure barrière pour la prévention de la propagation de la pandémie du COVID-19. Par ailleurs, le choix de Kandadji comme village d’accueil pour cette communauté déplacée se justifie par sa connaissance du lieu, qu’elle fréquentait par ailleurs occasionnellement pour la plupart, le jour du marché.