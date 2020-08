Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Village de Kaidoné, Commune Guidan Sori, Département Guidan Roumdj, Région de Maradi (22/04/2020)

Aperçu de la situation

La détérioration de la sécurité sur la bande frontalière entre le Niger et le Nigeria a depuis une année accentué la mobilité des communautés des deux pays le long de la frontière. Le département de Guidan Roumdji est dès-lors, en proie à l’insécurité liée aux attaques des groupes armés non étatiques (GANE) qui sévissent dans la bande frontalière entre le Niger et le Nigeria. Les attaques perpétrées ces derniers temps (4 semaines de cela à Gangara/Nigéria et le 19/04/20 à Zongo Marafa/Niger) sont soldées par la mort de 23 personnes à Gangara et 2 blessés par balle à Zongon Marafa, les vols de bétails ainsi que le pillage des boutiques. Aussi, selon les informations certaines maisons à Gangara ont été incendiées par les GANE. Ces situations ont provoqué des vagues de mouvements de la population Nigériane vers le Niger mais aussi de mouvements de populations à l’intérieur du pays comme ce fut le cas récent des PDI des villages de Yami, Doli et Zongo.

L’on note l’installation de plusieurs familles réfugiées dans les villages frontaliers où il y aurait une relative sécurité. C’est le cas du village de Kaidoné (situé à 2 km de Kanwa et à 8 km de la frontière) qui a accueilli des habitants de plusieurs villages (Gangara, et Dan Tassouka) de l’Etat de Zamfara (Nigeria). 117 ménages déplacées dont 35 ménages réfugiés (15 pour Dan Tassouka et 20 pour Gangara soit un total de 220 personnes) et 82 ménages PDI (27 pour Yami , 25 pour Zongo, 30 pour Doli soit un total de 574 personnes) vivent dans le village de Kaidoné.

Les réfugiés appartiennent aux groupes ethniques Haoussa (composés de sous-groupe ethniques Gobirawa, Zanfarawa, Katsinawa). Le village de Kaidoné compte 85 ménages, selon le représentant du chef de village, soit une population totale estimée à 595 personnes. Essentiellement agriculteurs, les habitants de Kaidoné pratiquent aussi de l’élevage et bien d’autres activités de commerce. Il y’ a aussi des cas de personnes (Hommes) qui partent en exode saisonnier économique au Nigeria. Leur séjour est généralement compris entre 3 et 6 mois. Ce qui leurs permet de bien prendre en charge la famille avant le retour des grandes pluies.

Les réfugiés rencontrés ont passé 4 semaines dans le village de Kaidoné contrairement aux PDI qui ne sont qu’à leur quatrième journée (19/04/20) dans ledit village.