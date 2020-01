Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Village d’Inkouregaou, commune de Gabi, département de Madarounfa (14 -15 Janvier 2020)

Aperçu de la situation

Le village d’Inkourégaou a accueilli les populations des villages de Chirgué, Dan Ali, Wailaré et Maidokoki qui ont quitté leur localité à cause des attaques, des enlèvements et autres violations des droits perpétrés par des Groupes Armées Non Etatiques (GANE) dans le département de Madarounfa, région de Maradi.

Depuis plus de 6 mois, les attaques se sont multipliées sur la bande frontalière avec le Nigeria et se sont soldées par des assassinats, enlèvements et pillages des biens.

D’autres mouvements de populations sont motivés par la décision des autorités d’évacuer toute la bande frontalière au risque d’être assimilés aux GANE. Ce qui a entrainé des mouvements en direction des localités comme Rourouka, Inkourégaou, Daourawa, Maidokoki et en direction du Nigéria voisin.

Le village d’Inkouregaou accueille actuellement 97 ménages déplacés internes appartenant aux communautés Haoussa, Touaregs et Peulhs en provenance de Chirgué, Dan Ali, Wailaré, Maidokoki. Ils sont accueillis dans des familles d’accueil et n’ont reçu aucune assistance depuis leur arrivée. Les populations déplacées affirment s’installer dans la localité d’Inkourégaou à cause de sa proximité avec leurs villages d’origine pour certains et les liens de parenté, d’amitié ou de bon voisinage avec la population hôte pour d’autres.