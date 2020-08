Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Site Site de Famalé, Commune de Dessa, Département de Tillabéri, Région de Tillabéri (21 au 22 avril 2020)

Aperçu de la situation

La situation sécuritaire de la région de Tillabéri reste encore préoccupante avec les incursions et les attaques des groupes armés non étatiques (GANE). C’est le cas récemment dans la ville d’Ayorou où les GANE ont attaqué le camp des gardes nationales le 12 Mars 2020 dont le bilan est de 9 soldats tombés sur le champ de bataille. Face à cette situation les forces de défense et de sécurité (FDS) ont intensifié des patrouilles rurales et des ratissages dans plusieurs villages des communes de la région de Tillabéri pour sécuriser la population. Toutefois, l’ultimatum souvent donné par les forces armées nigériennes dans les zones de ratissage, engendre des déplacements massifs des populations. Par ailleurs, d’après les informations données par les leaders interrogés pendant l’evaluation, l’assassinat de 14 civiles dans le village de Tagabat qui s’est déroulé entre (le 31 Mars 2020 et le 01 Avril 2020) dont ils ignorent la cause a semé une grande panique au sein de la population des localités. Les leaders se sont tenus à ne pas décliner l’identité des présumés auteurs de ses assistanats pour se protéger. Cette situation a provoqué un déplacement massif et immédiat des populations de la localité et ses environs. Ils se sont dirigés vers de Famalé (commune de Dessa, département de Tillaberi) pour se mettre à l’abri. le choix de Famalé comme site d’accueil par ces populations se justifie par sa proximité de leurs villages d’origines et sa position géographique situé sur la route principale. D’après les entretiens avec les leaders, les IDPs sont arrivés à Famalé en 6 vagues en provenance des villages de Tagabat, Tanjian, Gomnika, Inichkou, Inelou, Tindey et Boni entre (le 01 Avril 2020 et le 07 Avril 2020), le trajet avait été effectué à dos d’ânes et à pieds pour la plupart dans des conditions très difficiles. Au total, 608 ménages d’environ 3338 personnes composées essentiellement des Touaregs sont concernées par ce déplacement et sont installés dans les champs de la population hôte, situés à environ 2 Km du dit village d’accueil.