Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Site des déplacés et réfugiés de Toumour, Région de Diffa, Département Bosso, Commune de Toumour (03 Juin 2020)

Aperçu de la situation

Selon les sinistrés et les autorités municipales interrogées sur les lieux de l’incident, un incendie de source non encore déterminée en date du 27 mai 2020, a mis en état de choc environ 552 ménages et causé des dégâts collatéraux au sein de plusieurs ménages voisins, donnant un total de 660 ménages sinistrés. Les personnes affectées sont estimées à 5,000 y compris des enfants (2,000 filles, 1,000 garçons,1,200 femmes et 800 hommes).

Les victimes selon l’agent de l’état civil de la localité, sont estimées être à plus de 80% de réfugiés originaires d’Abadam au Nigéria et des IDPs originaires des villages de Baguié (commune de Toumour). Cette population est majoritairement composée de Kanuri, Haoussas et Peuhls.

Bien que la cause réelle de l’incendie reste pour l’instant inconnue, plusieurs pistes non vérifiées ont été émises par les personnes interrogées notamment le feu de ménage, les mégots de cigarettes jetés par terre. Cet incendie a eu pour principale conséquence la perte en vies humaine de 3 enfants de sexe féminin âgées respectivement entre 2 et 5 ans et de nombreux cas de blessures physiques ainsi qu’une quantité importante de biens matériels brûlés. La destruction des abris a conduit d’une part les femmes et les enfants à s’abriter dans des familles d’accueil qui comptent déjà en moyenne 14 à 15 personnes par ménage. Les hommes et les garçons quant à eux ont trouvé refuge sous les arbres et dans quelques hangars érigés avec des restes de matériaux épargnés par les flammes.