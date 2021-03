Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Site de Torodi, Commune de Torodi Département de Torodi, Région de Tillaberi (18/02/2021)

Aperçu de la situation

La Région de Tillaberi en général et le département de Torodi en particulier fait face à une insécurité grandissante depuis deux ans, celle-ci est caractérisée par des attaques, des tueries, des enlèvements, des pillages et des intimidations (menaces) menés par des Groupes Armés Non Etatiques (GANEs) à l’endroit des populations.

Suite à ces attaques, plusieurs villages du département de Torodi sont affectés par les incursions répétitives des GANEs. Ainsi, le 05 février 2021, le village de Bodol a été victime d’une incursion de plusieurs GANEs venus à bord de motos qui ont incendié toutes les classes et menacé la population dudit village de quitter. Cette menace a été infligé sur cette population pour soupçon d’être des informateurs des FDS sur les mouvements des GANEs dans la zone.

Aussi, le 17 Février 2021 un groupe de GANE composé de six (6) hommes à bord de trois (3) motos a fait une incursion dans le village de Tangounga où il a enlevé un homme, qui depuis est sans nouvelle. En plus, le lundi 21 février, trois GANEs à bord d’un véhicule ont enlevé un homme dans le village de Tolba, et dans la même semaine, le village d’Alareni a fait l’objet d’une incursion suite à laquelle trois hommes ont été assassiné par six GANEs venus à bord de trois motos. Dans le village de Bolsi, plusieurs GANEs étaient venus pour chercher l’infirmier en service dans le village pour partir soigner les malades des GANEs. Celui-ci étant absent le jour de l’incursion, ils ont sommé la population de quitter avant leur prochain retour sous peine de sanction. Trois jours après, ayant constatés que la population n’a pas quitté le village de Bolsi, les GANEs sont revenus pour mettre en œuvre leurs menaces en enlevant 10 personnes (essentiellement des jeunes garçons) et réitérer leurs menaces de quitter le village. A Tambolé, d’après les dires de la population, une des parties belligérantes aurait tué deux hommes les prenant pour des GANEs, ce qui a semé la psychose au sein des populations qui étaient obligé de quitter leur village par peur de l’armée et des GANES. Cela a beaucoup inquiété et crée une panique totale au sein des villages touchés et des hameaux environnants. C’est face à ces menaces que 156 ménages venus d’une vingtaine de localités étaient contraints d’abandonner ces villages afin de trouver refuge dans la ville de Torodi. Ainsi, il faut noter que la majorité de ces ménages ont effectué leur déplacement sur des charrettes, à dos d’âne, à pied et une minorité des femmes et enfants qui sont venus dans des véhicules de transport.

Cette population déplacée est composée des gourmantchés, des peulhs, et des Zarmas, tous de nationalité nigérienne. D’après les informations collectées lors des focus groupes, ces ménages n’ont reçu aucune assistance depuis leur arrivée.

Au moment des évaluations, la grande partie de ces ménages sont dans des familles d’accueils et quelques-uns parmi eux vivent dans des maisons en location. La grande majorité de ces ménages sont à leur premier déplacement et n’a aucune intention de retourner vue le contexte sécuritaire actuel