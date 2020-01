Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Site de N’grana, Commune de Kablewa, Département de N’guigmi, Région de Diffa (20 Janvier 2020)

Aperçu de la situation

La dégradation de la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad est caractérisée par des assassinats, enlèvements de personnes et vol de bétails menés par des groupes armés non étatiques (GANE) dans la bande Sud-Est du département de N’guigmi, en particulier dans les communes de Kablewa et Bosso. En effet, dans la nuit du 22/12/2019, le village de Brana situé à une dizaine de Km de la localité de Bosso a connu une incursion des GANES causant la mort d’une personne, 08 personnes enlevés et plusieurs troupeaux des petits et gros ruminants emportés par les assaillants. Cette attaque, a contraint la population du village à se déplacer pour se réfugier sur le site de N’grana sur la route nationale n°1 à une vingtaine de km à l’Est du chef-lieu de la commune de Kablewa.

La population touchée par ce déplacement est estimée à 170 ménages (environ 1013 personnes) appartenant en majorité à la communauté peule et des Sougourti. Le déplacement s’est effectué à dos d’âne et à pieds pour bon nombre de personnes.

Actions en cours : DRC a conduit une évaluation rapide de protection (ERP) afin d’évaluer les risques de protection et a réalisé une identification des cas de protection nécessitant une assistance rapide.

Recommandations principales :

 Fournir de l’eau à travers le water trucking ;

 Construire des latrines d’urgence sur le site de N’grana ;

 Installer une clinique mobile sur le site ;

 Organiser des journées foraines pour l’établissement des pièces d’état civil aux déplacés ;

 Installer des classes d’urgence et inscrire les enfants déplacés en âge d’aller à l’école.