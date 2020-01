Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Site de Moullé, Commune Sarkin Yamma, Département de Madarounfa, Région de Maradi (16 Janvier 2020)

Aperçu de la situation

Le département de Madarounfa est depuis le mois de juillet 2019 en proie aux attaques des GANE sévissant dans la bande frontalière entre le Niger et le Nigeria. Le climat sécuritaire se détériore du jour au lendemain et les multiples incursions qui se sont soldées par la mort de 2 personnes (l’une à Garin Ali et l’autre à Zango Mamouri), neuf personnes enlevées et libérées contre paiement des rançons, 3 personnes blessées dont 2 par balle, le vol de plus de 300 têtes de bétails Une telle situation a provoqué des mouvements des populations nigériennes dans cette partie de la région de Maradi. Plusieurs familles déplacées se sont ainsi installées dans des villages voisins où il y aurait une sécurité relative. C’est le cas du village de Moullé qui a accueilli des habitants de plusieurs villages des communes de Sarkin Yamma, Gabi et Tibiri. Ces populations déplacées au nombre de 132 ménages estimés à 924 personnes proviennent dans leur majorité de Zango Mamouri et Garin Ali et quelques ménages des villages de Gourgoussaou, Nakouka, Chawagui, Namadjé, Daki Bakoye, Tsaoula, Yarkouka, Garin Maiguiya, Machema.

Les déplacés appartiennent aux groupes ethniques Haoussa, Touarègue et peulh. Ces déplacés n’ont reçu aucune assistance depuis leur arrivée et vivent dans des familles hôtes.