Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Site de Mallamai, Commune de Guidan Sorri Département de Guidan Roumdji, Région de Maradi (18 Mars 2020)

Aperçu de la situation

L’année 2019 a été caractérisée par l’aggravation des problèmes sécuritaires dans la partie Nord du Nigéria (Etats de Zamfara et Sokoto). Cette situation a entrainé plusieurs cas de violations des droits humains perpétrés par des groupes armés non étatiques. Cette insécurité a provoqué des mouvements de population en provenance du Nigeria vers la région de Maradi au Niger dans plusieurs localités frontalières. L’une de ces localités, Mallamai, village Nigérien, situé à 12 km de la frontière et 17 km de Guidan Roumdji, a accueilli environ 1962 ménages (Réfugiés et PDI) d’après le registre consulté auprès des membres du comité. Un partie importante de ces personnes effectuent des mouvements pendulaires ; c’est à dire qu’ils rentrent vaquer à leurs activités dans leur village d’origine la journée, et reviennent à Mallamai avant 17h pour y passer la nuit, apparemment plus propice aux exactions des GANE. Le village de Mallamai est un village de la commune rurale de Guidan Sorri, les principales activités économiques de ces personnes déplacées sont l’agriculture, l’élevage et le petit commerce.

Il ressort que les réfugiés sont originaires d’environ 15 localités différentes (Danchigadawa, Son Allah, Dan Farou, Kabtchi1, Kabtchi2, Garin Labo, Garin Kané, Son Allah2, Garin Galadima, Garin Dadi, Dan kori, Zouroudou, Kodamayaou, Galoubé, Garin Mai gaya) tandis les PDI proviennent des villages de Yamin Kalgo, Gadja, Kouka Mai Kogo sofoua, Kouka Mai kogo, saboua, Dolé, Tsoula, Adjefa, Garin Illa, Kaidonnai, Marafa, Koulatawa, Koura Kadji, Dimoua.

Au début de cette crise, la population explique que les exactions étaient majoritairement des enlèvements contre rançon de personne économiquement aisée, puis s’est ajouté les vols de bétails, des assassinats. Ces derniers temps les GANE s’en prennent aux populations, tirent dans le village pour obliger tous les habitants à fuir puis s’en prennent aux biens de valeur dans les habitations. Quelques cas de violations des droits sont quand mêmes signalés, il s’agit de : (2) personnes gravement blessées à Marafa par balle, deux femmes et 4 hommes enlevés, une (1) personne tué à Gadja et plusieurs bétails emportés.

Ces attaques très violentes ont créé une panique de la population qui s’est réfugiée dans les régions de Maradi et Tahoua. Les personnes sont donc parties avec un minimum de bien. La majorité des nouveaux arrivés sont des femmes et des enfants, particulièrement vulnérables selon les résultats des différents focus groupes. Il est également à noter que les réfugiés sembleraient plus vulnérables que les ménages d’autres statut, car ils ont dû quitter précipitamment leur domicile, et n’ont pas pu rassembler le strict nécessaire tel que des liquidités, document administratifs ou vivres.

L’on note plusieurs vagues d’arrivées dans la localité de Mallamai. Les dernières vagues datent d’un mois selon les enquêtés. Certaines familles PDI retournent dans leurs villages de provenance pour y passer la journée seulement. Ces villages (Yamin Kalgo, Gadja, Kouka Mai Kogo sofoua, Kouka Mai kogo, saboua, Dolé, Tsoula, Adjefa, Garin Illa, Kaidonnai, Marafa, Koulatawa, Koura Kadji, Dimoua) ne sont pas très loin de Mallamai, village d’accueil.

Selon les résultats de focus groupe ce mouvement concerne au total 1962 ménages environ 13734 personnes. Les raisons ayant poussé les personnes à s’installer dans cette localité est sa proximité avec les villages de provenance, la relative sécurité de la localité et les liens de parenté qui existent entre certaines communautés.

Les réfugiés appartiennent aux trois groupes ethniques qui sont Haoussa, Peulh et Touareg.

Il faut noter qu’à la date de réalisation de l’ERP, une équipe du HCR est en pleine activité d’enregistrement et de relocalisation des refugiés.

Actions en cours :

De cas de protection ayant besoin d’une assistance ont été identifiés et documentés par l’équipe d’urgence de DRC ; MSA sera réalisée par ACF dans le but d’évaluer les besoins de ces personnes réfugiés ;

Recommandations principales :