Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Site de Kanwa, Commune de Guidan Sorri, Département de Guidan Roumdji, Région de Maradi (23 Avril 2020)

Aperçu de la situation

Le département de Guidan Roumdji est depuis le mois de juillet 2019 en proie aux attaques de groupe armé non étatique sévissant dans la bande frontalière entre le Niger et le Nigeria (Etat de Sokoto, Zanfara et Katsina). Le climat sécuritaire se détériore rapidement et les multiples incursions qui se sont soldées par des morts d’homme. A titre d’exemple, l’attaque récente du 2 Avril 2020 perpétré par le groupe armé dans le au village de Gangara (Nigeria/Etat de Zanfara).

Cette attaque s’est soldée par la mort de 23 personnes (à Gangara), 52 personnes blessées lors de l’incursion, un marché incendié, 2 véhicule brulés par le GANE, 3 véhicules bourrés des marchandises et de milliers de têtes de bétails emportés par les activistes. Une telle situation a provoqué des mouvements des populations nigérianes dans la région de Maradi, plus précisément dans la commune de Guidan Sorri et Guidan Roumdji, département de Guidan Roumdji.

Plusieurs familles déplacées se sont ainsi installées dans des villages voisins où il y aurait une sécurité relative. C’est le cas du village de Tsoulla qui a accueilli des habitants de plusieurs villages nigérians. Ces populations refugiés au nombre de 100 ménages estimés à 545 personnes proviennent dans leur majorité de Gangara (40 ménages soit 250 personnes), Dan Tassakou (30 ménages soit 150 personnes), Dan Kouda (26 ménages soit 120 personnes) et Dan Tchigadawa (4 ménages soit 25 personnes. Il est important de noter que cette dernière incursion touche uniquement le village Gangara. Les trois (3) autres villages se sont déplacés pour des raisons préventives par ce qu’ils sont proches de la localité touchée.

Le village d’accueil de ces réfugiés (Tsoulla) est un village de la commune rurale de Guidan Sorri. Ce village compte environ 300 ménages soit 1250 habitants d’après le chef du village. Tsoulla est à 27 Kilomètres au sud-ouest de Guidan Roumdji et à 17 kilomètre du chef-lieu de la commune de Guidan Sori. Les principales activités économiques de ces personnes hôtes et refugiés sont l’agriculture, l’élevage, le petit commerce et l’artisanat réservée en grande partie aux femmes (fabrication des nattes). L’ethnie majoritaire de ce village est le haussa. Mais aussi on rencontre des peulhs et des Touaregs qui gravitent aux alentours du village.

Comme pour les hôtes, les réfugiés appartiennent aux groupes ethniques Haoussa. Ces déplacés n’ont reçu aucune assistance depuis leur arrivée et vivent dans des familles hôtes. La majorité des nouveaux arrivés sont des femmes et des enfants, particulièrement vulnérables selon les résultats des observations et des différents entretiens individuels. Il est également à noter que ces personnes refugiés n’ont pas reçu d’assistances humanitaires jusqu’au jour de la présente évaluation rapide de protection. Cependant, les réfugiés ont témoigné de leur gratitude par rapport aux assistances fournies par le village d’accueil.

Actions en cours :

Des cas de protection ayant besoin d’une assistance ont été identifiés et documentés par l’équipe d’urgence de DRC ; ils seront assistés prochainement ACF a mené une MSA dans le but d’évaluer les besoins de ces personnes réfugiés ;

Recommandations principales :