Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Site d’Ayorou, Commune d’Ayorou, Département d’Ayorou, Région de Tillabéri (8 Janvier 2020)

Aperçu de la situation

Localité frontalière avec le Mali, la commune d’Inates est en proie à une insécurité grandissante orchestrée par des groupes armés non étatiques (GANE) qui opèrent dans cette zone. La situation sécuritaire s’est complètement dégradée au courant de l’année 2019. L’activisme des GANE a engendré la dégradation du paysage sécuritaire et a pour conséquence des mouvements de la population vers des zones plus ou moins sécurisées. Ainsi, l’assassinat du chef de groupement en Avril 2019, suivi des menaces de mort aux membres de sa famille, a plongé la communauté d’Inatès dans une situation de psychose. A ces incidents s’ajoutent l’explosion des mines sur les voies d’accès dans la zone d’Inatès. Suite à ces incidents, certains ménages ont quitté la localité pour s’installer à Ayorou, et d’autres à Tillabéri. Mais malgré ces incidents, certaines familles étaient restées à Inatès et d’autres localités comme Tagdounat. C’est surtout la première attaque du camp militaire le 1er Juillet 2019 par les GANE qui a fait quitter beaucoup des ménages. Ces derniers ont trouvé refuge dans la ville d’Ayorou où les autorités locales ont créé le site PDI d’Inatès.

Mais les conditions de vie au niveau de ce site sont difficiles, (insuffisance alimentaire et problèmes d’eau). En Octobre et Novembre 2019, il y a eu une petite amélioration de la situation sécuritaire dans la zone d’Inatès. Cette accalmie couplée, aux conditions de vie difficiles que mènent ces déplacés, ont poussé certains ménages à regagner leur village d’Inatès. Pendant cette période, dans ce dernier la vie a repris son cours normal, le marché s’animait bien. Cependant, la sécurité dans les zones frontalières du Mali et Burkina Faso demeure précaire. C’est ainsi que le camp militaire d’Inates a été de nouveau victime d’une attaque la plus meurtrière le 10/12/2019 provocant le retour de ces déplacés à Ayorou. La population nouvellement déplacée estimée à 126 ménages totalisant 969 personnes est composée en majorité de Touaregs, haoussa et djerma. Les déplacés ont abandonné sur places des mobiliers de maisons (lits, ustensiles de cuisines, vivres, des animaux et même des boutiques ; 3 camions sont partis rechercher les biens restants des déplacés mais suite aux tirs de sommation des FDS les chauffeurs des camions n’ont pas pu atteindre Inatès et ils ont retroussé chemin à pieds pour laisser leurs camions. Certains déplacés affirment avoir fait trois semaines sur le site et sont arrivés à Ayorou sur des charrettes, à dos d’âne ou à pieds dans des conditions difficiles (faim, soifs). Selon les personnes interviewées 90% des hommes possèdent leurs documentations civiles contre 40% pour les femmes et 30% pour les enfants. Cette situation s’explique par le faite qu’il n’a pas de service de délivrance de document civile dans leur village, ils doivent se déplacer à Ayorou pour avoir les papiers dont le cout s’élève à 3 500 francs CFA pour une carte d’identité et 10 000 francs de frais de transport. Les déplacés circulent librement pendant la journée mais d’après les entretiens, ils disent rester chez eux le soir à partir de 21 heures. La majorité des déplacés dorment dans des abris exigus offerts par des familles d’accueils sur le site et d’autres ménages déplacés sont installés aussi dans les familles d’accueil dans la ville d’Ayorou.