Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP): Site d’Ayorou, commune d’Ayorou, Département d’Ayorou - 16 Juillet 2019

Aperçu de la situation

La dégradation de la situation sécuritaire majoritairement marqué par l’attaque de la base militaire de Inates le 1 er Juillet 2019 et l’assassinat du chef de groupement d’Inates, puis de son remplaçant par des GANE sont les raisons principales qui ont poussées les populations de la ville d’Inates et environ à se déplacer vers la ville d’Ayorou. Les ménages déplacés, tous de nationalité nigérienne, sont arrivés à Ayorou progressivement par petits groupes entre les 2 et 7 Juillet 2019 afin de se mettre à l’abris des exactions des groupes armés non étatiques. Selon les informations collectées, certaines personnes se sont déplacées à pieds et sur des charrettes en effectuant quatre arrêts au cours de leur trajet (Tagdounatt – Agay – Tangouchmane – Tinfigatt). Certains plus aisés, sont arrivés dans des camions de transport dont le prix est excessivement cher.

Le jour de l’évaluation, 58 ménages ont été recensé, pour une population estimée à 315 personnes. Mais d’après les déplacés, plusieurs autres ménages seraient en cours de route. Les déplacés sont composés des différents groupes ethniques, dont des Touaregs, des Zarma, des Haoussas, et des Peulhs. Certains déplacés vivent dans des familles d’accueils et d’autres à la périphérie de la ville sans abris et donc exposés aux intempéries. Malgré l’hospitalité de la population hôtes au moment de l’urgence, les familles d’accueil ainsi que les déplacés ont pourtant exprimé un besoin urgent de mettre en place des sites pour les déplacés, car tous estiment que le déplacement va se prolonger et chacun a besoin à son intimité et indépendance.

Actions en cours

L’équipe RRM de DRC a conduit du 16 au 17 Juillet les activités suivantes :

Une évaluation multisectorielle (MSA) afin d’évaluer les besoins ;

Une évaluation rapide de protection (ERP) pour évaluer les risques de protection ;

Des identifications des cas de protection nécessitant une assistance immédiate.

Des recensements sont en cours dans la ville d’Ayorou pour l’enregistrement des nouveaux déplacés venus de Inatès. Il faut noter que cette opération d’enregistrement est coordonnée par les autorités locales et l’équipe DRC a planifié un ciblage des ménages déplacés.

Recommandations principales :