Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Région de Tillabéri, département de Torodi, commune de Torodi, ville de Torodi (25 décembre 2019)

Aperçu de la situation

Le Liptako Gourma, la zone de la frontière entre le Mali, le Burkina et le Niger, connait une insécurité grandissante ces derniers mois. Des groupes armés non étatiques (GANE) séviraient dans la zone où ils s’approvisionneraient en denrées alimentaires et seraient impliqués dans l’exploitation minière qui permettait de développer leurs ramifications, d’où l’ultimatum de 48 heures donné aux populations par les FDS de quitter la zone de Tangounga (site aurifère artisanal autour duquel se sont érigés trois villages qui sont Hita, Tanga et Kouwa). Ces villages frontaliers sont situés à 80 km de la ville de Torodi et les incidents sécuritaires se multiplient dans les environs. C’est dans ce contexte que, le 16 décembre 2019, les autorités militaires ont demandé aux populations d’évacuer la zone dans les prochaines 48 heures, les obligeant à se déplacer en direction de Torodi (Chef-lieu du département). Ce sont au total 83 ménages pour une population de 535 personnes qui sont arrivés à Torodi entre le 16 et 23/12/2019. Les populations sont composées en majorité des Haoussa et Zarma avec une minorité de touaregs et de peuls. Ces ménages sont tous des déplacés internes et sont pour la plupart à leur premier déplacement. Ils sont arrivés à Torodi en plusieurs vagues distinctes dont les plus importantes sont celles du Mardi 17 et mercredi 18 décembre 2019. Certains ont effectué le déplacement sur des charrettes et d’autres dans voitures de transport. En raison du caractère brusque de l’ultimatum de 48 heures, les villageois n’ont pu emporter que le strict minimum des leurs effets (nattes, draps, bidons) laissant l’essentiel de leurs bétails (cheptel estimé à 150 têtes d’ovins ; 30 têtes de Bovins) et biens matériels ainsi que les stocks alimentaires.

Ces ménages n’ont reçu aucune assistance humanitaire depuis leur arrivée sur le site d’accueil. Certains ménages sont installés dans des maisons d’accueil, d’autres séjournent dans des abris souvent délabrés offerts par des proches ou de personnes de bonne volonté et sont pour la plupart exposés au froid. Quelques-uns ont pris des maisons de location. Ces familles vivent dans leur majorité dans des mauvaises conditions d’hygiène, des maisons qui ont à peine de douche sommaire et sans latrine.