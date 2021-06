Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP), Région de Maradi, Département de Guidan Roumdji, Commune de Guidan Roumdji, Village de Foura Guirké (31 mai 2021)

Résumé de la situation de protection et recommandations au Cluster Protection

La bande sud de la région de Maradi, dans département de Guidan Roumdji est depuis le mois de juillet 2019 en proie aux attaques des Groupes Armés Non Etatique (GANE) sévissant à la frontalière entre le Niger et le Nigeria. Le climat sécuritaire se détériore progressivement, et après 7 attaques consécutives à Tsauna Dogo, cette dernière fait état de l’assassinat de 12 personnes (dont 10 personnes à Tsauna dogo et 2 personnes à Dan Kaka), 4 personnes blessées (dont 2 par balle et les 2 autres lors de la fuite), le vol de plus de 450 têtes de bétails, et des greniers pillés. Cette situation a provoqué des mouvements des populations nigérianes du Nigeria vers la région de Maradi. Ces populations ne s’étaient pas déplacées lors des attaques précédentes. Ils sont originaires de villages de l'État de Sokoto, au Nigéria, situés dans un rayon d'environ 7 km de la frontière nigérienne, et s’est installée à proximité de leurs localités de provenance. La frontière reste poreuse et les risques d'incursions de GANE sont considérables.

C’est le cas du village de Foura Guirké qui a accueilli des habitants de deux villages nigérians. Ces populations réfugiées au nombre de 58 ménages et estimées à 406 personnes proviennent dans leur majorité des villages de Tsauna dogo et Dan Kaka. Les conditions du voyage ont été difficiles, la plupart ayant effectué le déplacement à pied.

Les enfants ont souffert de la marche, de la soif et d’insuffisance alimentaire lors du trajet.

Il faut noter que, lors de ce déplacement, certaines personnes ont perdu les membres de leur famille qui ont pris des directions différentes, mais ont eu de leurs nouvelles quelques jours après. Ces personnes réfugiées sont de l’ethnie hausa, subdivisée en plusieurs sousgroupes ethniques composés de Gobirawa, Katsinawa et Zamfarawa. Ces déplacées affirment n’avoir pas d’assistance matérielle de la part de l’Etat ou d’une organisation. Ils comptent seulement sur les populations hôtes. Pour le moment, ces personnes réfugiées n’ont manifesté aucune intention de retourner dans leurs localités d’origine. Selon eux, le retour dépend de l’évolution de la situation sécuritaire dans cette zone. Tous les réfugiés vivent dans des familles d’accueil.