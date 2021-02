Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) Département de Torodi, commune de Torodi (Janvier 2021)

Aperçu de la situation

Le département de Torodi fait cas d’une situation sécuritaire préoccupante ces derniers temps, particulièrement dans les localités de Kokoloko, Bobargou, Mamasssay, Bosseybangou, Kareydjo barguiti, Dogona, Tangounga, Djankata et Boni où les GANEs multiplient les incursions, les exécutions des leaders, les enlèvements, les vols des bétails et de biens et les menaces à l’endroit des populations.

Selon les informations collectées, le 03 janvier 2021 les GANEs auraient d’abord enlevé un leader de la communauté à Tangounga, puis l’aurait ramené et exécuté le 07 janvier vers 07h du matin devant les autres membres de la communauté. Deux autres leaders ont été enlevé le 06 Janvier à Kokoloko, et le 8 à Boborgou le 08 Janvier 2021. Suite à ces événements traumatisants, les communautés des localités alentours (Mamasssay, Bosseybangou, Kareydjo barguiti, Dogona, Djankata et Boni) ont préféré se déplacer de manière préventive.

Depuis 2 semaines, 93 ménages composés principalement de femmes et d’enfants issue des communautés Touaregs, des Peulhs, des Zarmas, des Haoussa et des Gourmantchés se sont réfugiés par vague vers la ville de Torodi.

Ces populations majoritairement composés de femmes et d’enfants, dans leurs fuites ont effectué ce déplacement dans des conditions difficiles (à pied, dos d’ânes, en charrette etc.) et vivent actuellement dans une précarité par manque de vivre, d’abris, d’eaux et dans des conditions d’hygiène déplorable pouvant les conduire à d’autres risques surtout en cette période et tenant compte de leurs situations de vulnérabilité. Il faut noter aussi la situation des enfants orphelins, des veuves chef de ménages sans soutien ainsi que de tous les enfants déscolarisés et/ou non-Scolarisé surtout les jeunes filles.