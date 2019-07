Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Département de N’Guigmi, Commune Kablewa, Site de Baroua Yala, Juin 2019

Aperçu de la situation

Selon les informations issues des focus groups, dans la nuit du 23 au 24 mars 2019 des hommes armés ont fait une incursion dans le village de Gagam, situé à quarante (40) km à l’est de diffa sur la RN1 dans la commune de Gueskérou où ils ont tué 6 personnes, enlevées 3 personnes et incendiées plusieurs boutiques et habitations.

L’incursion a obligé les populations du site à se déplacer en direction de plusieurs localités de la région dont le site de Baroua Yala objet de la présente évaluation. D’après les informations recueillies lors des focus groups, on dénombre 156 ménages (750 personnes) arrivés sur le site de Baroua Yala le 27 mars 2019. Ces populations déplacées sont majoritairement composées de Kanuri et d’autres ménages appartenant aux communautés peulh et Boudouma.

Actions en cours :