Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Département de N’Guigmi, Commune de Kablewa, site de Djagada 2, Juin 2019

Aperçu de la situation

Selon les informations recueillies auprès des communautés lors des focus group, deux attaques ont été perpétrées par les Groupes Armés non Etatiques (GANE) respectivement dans les nuits du 6 au 7 mai et du 14 au 15 mai 2019 dans le village de Madou kimeram dans les iles du lac Tchad. Les attaques se sont soldées par deux (2) personnes tuées, huit (8) autres enlevées, tous de la communauté peulh -éleveur- et plusieurs biens matériels ainsi qu’un nombre important de petits ruminants emportés. Cette situation a entrainé un mouvement de population du village vers le site de Djagada 2 situé à environ 5km au nord-est de Kablewa dans le département de Nguigmi, région de Diffa. On dénombre 109 ménages estimés à 766 personnes sur le site. Ces déplacés vivent actuellement dans des conditions de vie précaires, sans abris, sans eau potable ou latines.

Actions en cours :

ACTED a mené une évaluation multisectorielle (MSA) dans le but d’évaluer les besoins de ces déplacés Des cas de protection ayant besoin d’une assistance rapide ont été identifiés par l’équipe RRM/ DRC

Recommandations principales :