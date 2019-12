Niger : Régions de Maradi/Zinder Rapport mensuel au 30 novembre 2019

Entre le 1er et le 30 novembre 2019, une dizaine d’incidents sécuritaires a été enregistrée. Les zones les plus touchées par les hostilités restent les Département de Guidan Roumdji et de Madarounfa. On note également un changement de mode opératoire des GANE qui, des enlèvements et des vols de bétails, a évolué en assassinats, viols et violences physiques à l’encontre de civils. Les foyers d’insécurité les plus critiques sont les Communes Rurales de Dan Issa et Gabi situées dans le département de Madarounfa. Face à la persistance des agissements des GANE dans la partie Sud de la région, des éléments du Bataillon d’Intervention des Operations Spéciales (BICOS), de la Compagnie Mobile du Contrôle des Frontières (CMCF) de Maradi et des patrouilles départementales ont été déployés et effectuent régulièrement des ratissages le long de la frontière. Il faut noter que l’installation de ces bases militaires a favorisé le retour de certaines populations déplacées dans leurs villages d’origine du côté du Nigeria.