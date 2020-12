Niger : Région de Tahoua Rapport mensuel Au 30 Novembre 2020

Situation sécuritaire

La situation sécuritaire de la région de Tahoua reste toujours imprévisible, les menaces sécuritaires sont réelles dans les départements de Tillia, Tassara et Tahoua.

Les incursions répétées des groupes armés non étatiques caractérisées par des violences physiques sur la population civile et plus précisément sur les personnes déplacées internes (PDIs) et sur les réfugiés. Les affrontements intercommunautaires sont signalés dans les départements de Konni, Madaoua et Tahoua entre éleveurs et agriculteurs faisant des morts d’hommes et des blessées.

Ces incidents sécuritaires n’ont pas eu d’impact majeur sur la mise en œuvre des activités humanitaires, les partenaires suivent les recommandations et conseils de la cellule CMCoord.

Agadez

Dans la région d’Agadez sévit le phénomène de la grande criminalité dans les centres urbains et sur les principaux axes routiers. Les vols à mains armées et les braquages dans les zones d’orpaillages constituent les principaux actes de banditisme dans la région. Malgré cette situation de grande criminalité, les humanitaires continuent à mener les activités d’assistance aux personnes vulnérables, aux réfugiés et aux migrants.