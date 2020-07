Niger : Région de Tahoua Rapport mensuel au 30 juin 2020

Ce rapport est produit par OCHA Niger en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1er au 30 Juin 2020.

Situation sécuritaire

Le contexte sécuritaire de la région de Tahoua reste imprévisible et volatile. La région a été marquée ce mois de juin, d’une part par l’attaque contre le camp des réfugiés maliens à Intikane dans le département de Tillia et d’autre part la situation très mouvementée et préoccupante dans le département de Tillia le long de la bande frontalière avec le Mali. Les zones de Tillia concernées sont celles qui sont proches de Abalack et Fillingué dans la région de Tillabéri frontalières du département de Tahoua dans la commune de Tebaram, Taknamat, Assagueguey et Angado.

La présence des GANEs se fait de plus en plus remarquée et se traduit par une multiplication des incursions et des prélèvements de taxe ou demande de rançons, de violences physiques et des menaces sur les populations civiles et de vols de bétails.

Selon les FDS, une réorganisation des GANEs est en cours dans la région de Tahoua, elles recommandent une grande vigilance aux acteurs humanitaires.

Enfin les opérations militaires en cours et l’incursion des GANEs n’ont pas eu d’impact négatif sur la mise en œuvre des activités humanitaires qui se sont déroulées avec prudence.