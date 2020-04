Niger : Région de Tahoua Rapport bimensuel au 31 mars 2020

Situation sécuritaire

La situation sécuritaire demeure calme malgré la persistance de la menace sur la région. La proximité avec le Mali et la région de Tillabéri fragilise de plus en plus le contexte sécuritaire de la région.

La vie quotidienne des populations civiles reprend progressivement son cours notamment dans les localités nord. Les marchés de Assagueyguey et Intazayen se tiennent sous la vigilance des forces de défenses et de sécurité (FDS) et des patrouilles départementales mixtes. La prudence et le respect des consignes sécuritaires sont toujours recommandés par les FDS aux acteurs humanitaires.

Quant à la région d’Agadez, les attaques à mains armées sur les axes routiers et le banditisme urbain sont en baisse considérable dû à une surveillance continue des zones d’insécurité.

Accès

 Grâce aux efforts de collaboration entre les organisations humanitaires (sous le lead de OCHA), les autorités régionales et les FDS, l’accès humanitaire est toujours possible. Le respect des procédures administratives et la transmission régulière du chronogramme hebdomadaire de toutes les missions de terrain sur l’ensemble de la région, sont les actions clés qui contribuent au maintien des bonnes relations de collaboration avec les autorités et les FDS.