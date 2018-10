Niger : profil du site de personnes déplacées internes d'Inatès -Date des premières arrivées: 16 mars, 2018 Mise à jour du 30 septembre

Contexte opérationnel

La situation sécuritaire dans la région de Tillabéri se dégrade du fait de l’intensification des attaques menées par des groupes armés non étatiques combinées à des conflits intercommunautaires fréquents. La commune d’Inatès est la plus concernée par cette crise depuis le début de l’année 2018 avec une série d’incursions, d’attaques et exactions sur la population civile par les groupes armés non étatique. Cette situation a conduit à de multipl vagues de mouvements de populations. Le village d'Inatès accueille plusieurs personnes deplacées du fait de la présence d’un centre de santé, d’un marché et d’une position militaire.