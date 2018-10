Niger : profil du site de personnes déplacées internes d'Ikarffan - Date des premières arrivées: avril 2018, Mise à jour du 30 septembre

Contexte opérationnel

Le village d’Ikarffan accueille depuis le mois d’avril 2018 des personnes déplacées internes suite aux conflits armés au nord du Mali, aux multiples opérations militaires en cours et aux conflits interethniques sanglants entre les peulhs et touaregs au Mali qui a eu des répercussions au sein des mêmes communautés au Niger. Le choix du site est lié à la position militaire fixe à Ikarffan, à la présence des infrastructures d’eau et d’un marché hebdomadaire. Les besoins urgents de ces populations déplacées restent non couverts selon les évaluations multisectorielles et évaluations rapides de protection réalisées sur ce site. Certaines réponses ont été apportées suite aux premiers ciblages réalisés mais au 30 septembre 2018, environ 2/3 de la population déplacée reste sans assistance. A cela s’ajoute une faible présence des acteurs humanitaires sur ce site