Niger : profil du site de personnes déplacées internes de Sarayé - Date des premières arrivées: juin 2018, Mise à jour du 30 septembre

Contexte opérationnel

Suite aux conflits armés en cours au Mali et à la frontière avec le Niger, certains des éleveurs vivant dans les localités nigériennes frontalières avec le Mali se sont déplacés vers le village de Sarayé. Selon les personnes déplacées sur ce site, le choix serait dû au fait que ce village est habité en majori- té par les éleveurs touaregs ce qui facilite l’intégration dans la communauté ainsi que la présence du pâturage pour leur troupeau. La proximité du site avec la ville d’Abala ( 15km) facilite l’accès au grand marché. Les personnes déplacées sur ce site depuis le mois de juin 2018 sont confrontés à d’énormes problèmes de protection, de santé, d’abris, d’eau et d’assainissement, de vivres et seuls les acteurs RRM sont présents sur ce site.