Niger : profil du site de personnes déplacées internes d'Assagueyguey - Date des premières arrivées: 29 avril 2018, Mise à jour du 30 septembre

Contexte opérationnel

Le site spontané d’Assagueyguey accueille depuis 29 avril 2018 et continue d’accueillir des déplacés essentiellement des peulhs mais aussi quelques Touaregs et Haoussa en provenance des localités du Niger. Ces populations ont décidé de quitter leurs campements pour se mettre à l’abri du fait de l’insécurité dans leurs villages suite aux activités des groupes armés non étatiques, les opérations militaires à la frontière malienne et les conflits intercommunautaires en cours entre les Touaregs et Peulhs au nord Mali. Les évaluations multisectorielles (MSA) ont ressortis des problèmes urgents santé, vivres, protection, eau potable et abris/nfis. Seuls les acteurs RRM sont présents sur ce site. Géographique