Niger : profil du site de personnes déplacées internes d'Agando - Date des premières arrivées: 13 mai 2018, Mise à jour du 30 septembre

Contexte opérationnel

La base militaire d’Agando et les patrouilles fréquentes des forces de défense et de sécurité apportent aux populations un sentiment de sécurité. Dans le cadre des mesures liées à l’État d’urgence en vigueur dans la région de Tahoua, le marché hebdomadaire d’Agando est fermé. En dehors du centre de santé de la base militaire, le CSI le plus proche est celui d’Intikane à 65 km. Les PDI sont confrontés à plusieurs restrictions pour des raisons sécuritaires. Des réponses sont en cours par l’équipe RRM, mais certains déplacés arrivés sur le site entre juillet et septembre sont en attente du ciblage pour avoir accès à l’assistance. Une enquête d’intention de rélocalisation est prévue dans les prochains jours par le cluster protection suite aux restrictions sécuritaires en cours à Agando.