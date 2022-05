Niger: Profil du projet - Améliorer la nutrition, la sécurité alimentaire et la résilience des personnes touchées par la covid-19, les inondations et les conflits dans les régions de Maradi et de Tillabéri (OSRO/NER/103/CAN)

Contexte

Le Niger est confronté à une crise humanitaire complexe, principalement marquée par l’insécurité persistante et les violences perpétrées par des groupes armés non étatiques contre des civils et des travailleurs humanitaires.

De plus, les aléas climatiques, caractérisés par des inondations saisonnières et des sécheresses récurrentes, constituent une menace significative au développement du Niger, nuisant aux moyens d’existence agricoles et à l’économie du pays.

En outre, la région de Tillabéri est confrontée à plusieurs enjeux – un accès limité aux services de base, des pâturages gravement touchés par la sécheresse, la pression sur les ressources naturelles, l’insécurité accrue dans les zones frontalières avec le Mali et le Burkina Faso et une population qui connaît l’une des croissances les plus rapides au monde. La région de Maradi est caractérisée quand à elle par des mouvements de populations – refugiés nigérians et personnes déplacées internes – et les dégâts causés par des catastrophes naturelles, notamment les importantes inondations de 2020.

Objectif

Améliorer la résilience des ménages et des communautés les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, aux aléas naturels et aux conflits dans le département de Gotheye à Tillabéri et de Guidan Roumji à Maradi.