Niger: Points de Suivi des Flux de Populations Dashboard #27 (Période : 1 — 30 septembre 2019)

SUMMARY

La DTM au Niger observe les flux migratoires à sept Point de suivi des flux (FMP) à travers le pays : Arlit, Séguédine/Madama, Magaria, Dan Barto, Dan Issa et Tahoua. En Septembre 2019, en moyenne 1 836 individus ont été observés chaque jour aux FMP, soit une hausse de 17 pour cent par rapport au mois précédent. La majorité des voyageurs (67%) étaient des hommes, tandis que 20 pour cent étaient des femmes et 13 pour cent étaient des mineurs. Le Niger et le Nigeria étaient tant les principaux pays de provenance (89% et 7%) que les principaux pays de destination (81% et 10%) des voyageurs. Les Nigériens and Nigérians représentaient 95 pourcents des migrants identifiés aux FMP. La migration économique, dont la migration économique de long-terme (37% des flux), la migration saisonnière (34%), les mouvements de court-terme (28%) et le tourisme (1%).