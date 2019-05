Niger: Points de Suivi des Flux de Populations Dashboard #21 ( 1—31 Mars 2019)

La DTM au Niger observe les flux migratoires à sept Point de suivi des flux (FMP) à travers le pays : Arlit, Séguédine et Madama dans la région d’Agadez, qui observent principalement les mouvements depuis er vers la Libye et l’Algérie, et Dan Issa, Dan Barto et Magaria, qui cherchent à fournir une meilleure compréhension des flux dans le sud du Niger, et notamment entre le Niger et le Nigeria. En février 2019, en moyenne 1 436 individus ont été observés chaque jour aux FMP, soit une hausse de 32 pourcent par rapport au mois précédent. La majorité des voyageurs (71%) étaient des hommes, tandis que 17 pourcent étaient des femmes et douze pourcent étaient des femmes. Le Niger et le Nigeria étaient tant les principaux pays de provenance (81% et 15%) que les principaux pays de destination (79% et 12%) des voyageurs. La grande majorité des personnes identifiées (79%) étaient Nigérianes.