Niger : Points de Suivi des Flux de Populations Dashboard # 17 Période : 1 - 30 novembre 2018

Dans le nord du Niger, deux points de suivi ont été installé depuis février 2016 dans la ville de Séguédine et d’Arlit, suivi par l’installation de nouveaux points de suivi à Dan Barto, Magaria et Tahoua en Aout 2018 et le point de suivi de flux à Dan Issa en Septembre 2018. Ce rapport présente les données collectées aux 6 points de suivi de flux pendant le mois de Novembre 2018.

Au cours de cette période, une moyenne de 1 755 individus par jour a été observée, une hausse de 52% par rapport au mois précédent. 76% des migrants identifiés étaient des hommes adultes, tandis que 14% étaient des femmes et 10% des mineurs. Les ressortissants Nigériens formaient la vaste majorité des individus (71%) observés aux six FMP suivi des Nigérians (18%) et des Tchadiens (3%).

Les motifs principaux de migration étaient la migration économique de long-terme (34,7%), la migration saisonnière (33,7), les mouvements locaux de courte durée (29,1%) et le tourisme (2%).