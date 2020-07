Niger : Plan de réponse mai-décembre 2020

*** Atténuer l’impact de la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) sur la sécurité alimentaire***

Contexte

Une insécurité alimentaire chronique aggravée par la pandémie covid-19

Depuis plusieurs décennies, le Niger est confronté à des chocs récurrents et persistants, tels que les phénomènes climatiques extrêmes (dont les sécheresses et les inondations), les crises sécuritaires liées au terrorisme armé du djihad islamique, le déplacement massif de population vers les grandes villes, les trafics de drogues et le banditisme armé, qui nuisent aux productions agricoles et pastorales, exacerbent les problèmes sanitaires et détériorent les conditions de vie des ménages nigériens. Ces dix dernières années, le Gouvernement a fait face à une insécurité alimentaire et nutritionnelle devenue chronique dans le pays. De plus, la crise sécuritaire engendrée par les groupes armés non étatiques a entrainé des vagues de déplacements de population, d’agriculteurs et de pasteurs, qui abandonnent leurs biens en fuyant leur foyer. Les mesures sécuritaires restrictives prises par les autorités des régions concernées ont profondément compromis la production agricole et pastorale et déstructuré le tissu socioéconomique des communautés; contribuant à davantage affaiblir la résilience de leurs moyens d’existence.

C’est dans ce contexte que les premiers cas de la covid-19 ont été observés au Niger le 20 mars 2020, dans toutes les régions du pays, avec une forte concentration dans les zones urbaines et en particulier dans la capitale de Niamey (73 pour cent des cas). Au 23 juin, 1 051 cas étaient confirmés, avec 67 décès. En outre, la probabilité de transmission en zone urbaine augmentent en raison du contact étroit d’un grand nombre de personnes, tandis que les zones rurales sont moins à risque, si les bonnes mesures sont mises en place et respectées, en raison de la plus faible densité de population.