Niger Perspectives sur la sécurité alimentaire - Juin 2022 à janvier 2023

L’accès des ménages à la nourriture est limité par l’insécurité et l’inflation alimentaire

MESSAGES CLÉS

• L’accès alimentaire reste un grand défi pour les ménages pauvres du pays à cause non seulement de l’insécurité civile qui perturbe fortement les moyens d’existence et aussi de la hausse de prix des produits alimentaires qui réduit le pourvoir d’achat des ménages.

• La campagne agricole de 2022/23 s’installe progressivement dans tout le pays et les semis sont déjà réalisés dans 51 pour cent des villages agricoles du pays au 20 juin 2022 contre 26 pour cent à la même période en 2021. Ce début de la campagne agricole offre des opportunités d’emplois locaux et de revenus moyens pour les ménages pauvres. Toutefois, les quantités de pluies enregistrées dans la zone pastorale du pays sont très faibles et ne permettent pas une amélioration des conditions des pâturages.

• La dépendance des ménages sur les marchés est précoce et s’accentue dans un contexte de réduction de la disponibilité et de hausse significative des prix des denrées alimentaires. La dépendance précoce des marches fait suite à l’épuisement de stocks des ménages issues de la production agricole de l’année passée qui était inferieure à la moyenne. Aussi, les flux commerciaux sont inférieurs à la moyenne due aux mesures restrictives prises par certains pays et aux crises sécuritaires dans la sous-région et aggravée par la crise en Ukraine, ayant perturbé la chaîne d’approvisionnement des produits manufacturés et importés.

• Malgré les besoins d’assistance alimentaire plus élevés que la moyenne, les plans de réponse restent faiblement exécutés à cause non seulement des restrictions sécuritaires limitant l’espace humanitaire mais aussi des préoccupations liées à la crise ukrainienne qui focalise l’attention des partenaires humanitaires.