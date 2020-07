Niger Perspectives sur la sécurité alimentaire - juin 2020 à janvier 2021

En plus de la crise sécuritaire, COVID-19 aggrave l’insécurité alimentaire et les moyens d’existence

MESSAGES CLÉS

• Les crises sécuritaires continuent d’affecter les régions de Diffa, Tillabéry, Tahoua et Maradi. Entre janvier et mai, 347 cas d’incidents sécuritaires ont été enregistré dans les régions de Tahoua et Tillabéry. Suite à ces incidents sécuritaires, il a été recensé 540 045 personnes déplacées dont la moitié constituée de déplacées internes dans les régions de Diffa, Tillabéry, Tahoua et Maradi.

• Le COVID 19 persiste avec des cas confirmés estimés au 16 juin 2020 à 1 016 cas. Les mesures prises pour contrôler sa propagation ont des conséquences économiques aggravant l’insécurité alimentaire tout en l’élargissant a de nouvelles zones dont celles des centres urbains.

• La campagne agricole a démarré avec les semis réalisés dans 61 pour cent des villages agricoles. Les prévisions saisonnières agro-climatiques annoncent de conditions favorables en comparaison avec les moyennes calculées sur les 30 dernières années, mais les effets positifs de ces facteurs climatiques pourraient diminuer suite aux incidences des mesures COVID19 sur la disponibilité de la main d’œuvre migrante dont la fermeture des frontières bloque le retour.

• La saison des pluies n’est pas encore démarrée en zone pastorale ou les effets combinés du déficit fourrager de l’année passée et des crises sécuritaire et des restrictions de mouvement pour combattre le COVID-19 se traduisent par une limitation de l’accès aux zones fournies en pâturage et aux zones de meilleures opportunités économiques pour la vente a des prix rémunérateurs des animaux.

• Les populations de la zone centre et nord de la région de Tillabéry et nord Tahoua vit, dans leur majorité, une insécurité alimentaire aiguë de Crise (Phase 3 IPC). Dans la région de Diffa et l’extrême sud de la région de Maradi, l’insécurité alimentaire est plutôt en Stress (Phase 2 ! IPC) grâce aux assistances planifiées et mises en œuvre. L’insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 IPC) affecte les populations des autres zones du pays mais pourrait évoluer vers la phase Minimale (Phase 1 IPC) à partir d’octobre 2020 jusqu’en janvier 2021.