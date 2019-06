Niger Perspectives sur la sécurité alimentaire - Juin 2019 à Janvier 2020

Des zones en Crise (Phase 3 de l’IPC) persistante dans l’extrême Sud-Est et Nord-Ouest du pays

MESSAGES CLÉS

• Les crises sécuritaires dans la sous-région continuent de détériorer les conditions d’accès alimentaire et des moyens d’existence dans les régions de Diffa et Tillabéry où les ménages résidents pauvres et les populations déplacées sont soumis à une insécurité alimentaire en Crise (Phase 3 de l’IPC) qui devrait persister dans les mois à venir.

• La campagne agropastorale d’hivernage s’installe progressivement à la faveur d’une situation pluviométrique favorable avec des cumuls estimés moyens a excédentaires par les modèles de prévisions saisonnières. Cette situation pluviométrique s’annonce favorable à une production agricole et fourragère moyenne et un accès alimentaire suffisant en période post-récolte d’octobre 2019 à janvier 2020.

• Malgré la période de soudure, en cours en zones pastorales, la situation alimentaire est moyenne grâce aux disponibilités du pâturage et en points d’eaux. Toutefois, les perturbations dans les échanges entre les zones liées à l’insécurité civile, entrainent des baisses des prix de vente des animaux. Cette zone pourrait être classée, de la présente période jusqu’en juillet, en « Stress » (Phase 2 de l’IPC). Toutefois, la situation alimentaire de la zone devrait progressivement s’améliorer après la fin de la soudure pastorale et atteindre l’insécurité alimentaire « Minimale » (Phase 1 de l’IPC).

• Les disponibilités alimentaires chez la plupart des ménages de la reste du pays restent encore suffisantes pour couvrir la demande de consommation. Les ménages agricoles déficitaires arrivent à accéder aux produits de consommation grâce aux prix d’achat de céréales favorables et aux revenus normaux générés par les activités saisonnières telles que la production horticole, les travaux de préparations des sols et la main d’œuvre liée à l’exode saisonnier. Ainsi, la plupart des zones se maintiennent en insécurité alimentaire aigue Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’en septembre 2016.