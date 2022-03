Niger Perspectives sur la sécurité alimentaire - Février à septembre 2022

Hausse atypique des prix mais l’offre est suffisante pour la demande solvable

Messages clés

Suite aux faibles stocks de report et la baisse de la production agricole pluviale de 2021 dû au déficit pluviométrique et à la baisse des superficies, les disponibilités céréalières sont inférieures à la moyenne. Les disponibilités sur les marchés sont aussi inférieures à la moyenne mais elles sont suffisantes pour la demande constituée surtout par les achats commerçants et institutionnels. Les prix des produits de base en janvier 2022 sur les marchés sont aussi substantiellement plus élevés que leur moyenne quinquennale comme ce qui a été observé à travers la région Afrique de l’Ouest et du Sahel.

Toutes les zones pastorales ont enregistré une baisse de la production fourragère due à un déficit pluviométrique et un accès perturbé aux pâturages dû aux conflits. Toutefois, le fourrage disponible permet un état d’embonpoint et une valeur marchande moyenne des animaux.

Les tensions sécuritaires persistent dans les régions de Diffa et de Tillabéry, du Nord Tahoua et Sud-ouest Maradi avec même des tendances d’élargissement à d’autres zones observées dans certains foyers. Ces conflits continuent de bloquer les activités agricoles de contre saison, de perturber le mouvement des animaux et de la main d’œuvre agricole et d’entraver le fonctionnement des marchés dans les zones affectées de Tillabéry, Diffa, Tahoua et Maradi.