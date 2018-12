Niger Perspectives sur la sécurité alimentaire - décembre 2018 à mai 2019

Une insécurité alimentaire globalement minimale sauf dans les zones affectées par les conflits

MESSAGES CLÉS

• Les résultats provisoires de l’évaluation préliminaire des récoltes, publiés par la direction des statistiques agricoles, indiquent une production céréalière de 5 952 562 tonnes, soit un excédent de 685 620 tonnes par rapport aux besoins de consommation humaine. On observe toutefois des zones de déficits de production agricole et fourragère et des zones victimes d’inondations. Les productions en cultures de rente est supérieure à celles de 2017 et à la moyenne.

• Le disponible fourrager réel est évalué à 30 113 640 tonnes, soit un excédent fourrager global de l’ordre de 3 301 978 tonnes. Les ligneux fourragers ont connu cette année une bonne régénération, ce qui augure des compléments alimentaires en saison sèche et une période de soudure normale en zone pastorale.

• La situation des marchés agricoles est caractérisée par un niveau d’approvisionnement moyen avec des niveaux des prix en baisse par rapport aux niveaux de l’année passée et à la moyenne des cinq dernières années.

• Les situations d’insécurité dans la région de Diffa suite au conflit de Boko Haram et dans les régions de Tillabéry et Tahoua à cause de la présence de groupes armés, continuent à se traduisent par une perturbation des moyens d’existence des populations et un dysfonctionnement des marches et des échanges internes et externes.