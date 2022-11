Niger : Personnes relevant de la compétence du HCR (PoC), octobre 2022

La population des réfugiés et demandeurs d’asile représente une augmentation de 17% par rapport à septembre 2021. Elle constitue 42% de la population concernée au Niger dont 36% de refugies et 6% de demandeurs d’asile. Les réfugiés et demandeurs d’asile proviennent principalement du Nigeria (69%), du Mali (22%) et du Burkina Faso (6%).

Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays est estimé à plus de 375,000 soit 53% des personnes relevant du HCR et une augmentation de 34% en un an. La région de Tillabéri accueille 41% de la population déplacée, alors que celle de Diffa recense 40%.

La situation du Nigeria compte 58% des personnes déplacées. Le Sahel central totalise le deuxième plus grand nombre (40%), et enfin celle des urbains qui compte 2% de la population déplacée.