Niger : Mise à jour sur la sécurité alimentaire - septembre 2018

L’insécurité alimentaire persiste dans les zones d’insécurité civile de Diffa, Tillabéry et Tahoua

À PROPOS DE CE RAPPORT

Les rapports de septembre 2018 sur la mise à jour de la sécurité alimentaire de FEWS NET présentent une perspective sur la sécurité alimentaire qui s’étend au-delà de la période de projection standard. A cet effet, la fin de ce rapport propose une projection de ces résultats les plus probables jusqu’à la fin de la prochaine période de soudure pour ce pays. Les prochains rapports pour ce pays pourraient suivre un calendrier non standard dans les mois à venir. N’hésitez pas à revenir sur ce site régulièrement pour de nouvelles analyses, à vous abonner aux mises à jour des rapports ou à nous suivre sur les médias sociaux.

Messages clés

Les activités agricoles en cours sont dominées par les récoltes de céréales et de produits qui constituent des sources de nourriture et de revenus pour la majorité des ménages dans les zones agricoles et agropastorales du pays. La consommation alimentaire est assurée sans pression sur les moyens d’existence et sans dépendre de l’aide alimentaire conduisant à une insécurité alimentaire aigue Minimale (Phase 1 de l’IPC) pour la majorité des ménages.

Les conditions alimentaires en zones pastorales sont dominées par la disponibilité des eaux d’abreuvement et des herbacées fourragères et des ligneux qui sont dans la plupart des cas en phase terminale du développement végétatif. Les animaux sont sortis d’une longue période de soudure et se trouvent dans de bons états physiques et dans de bons rendements laitiers. La consommation alimentaire des ménages est adéquate et l’amélioration de la valeur marchande permet de protéger le capitatif bétail.

Les marchés de produits agricoles et de bétail ont renoué avec leur vitalité habituelle avec l’augmentation des produits venant de sources locales des producteurs et extérieures. Les prix des produits agricoles sont leur tendance saisonnière de baisse et contribuent à améliorer l’accès alimentaire des ménages éleveurs vendeurs de bétail.

Le conflit né de la crise sécuritaire au Mali limite l’accès aux opportunités économiques pour les populations des zones nord de Tillabéry et Tahoua où des déplacements internes de plus en plus importants sont observés. Les ménages se limites dans leur accès alimentaire et dans la protection des moyens d’existence les conduisant dans une situation de dépendance de plus en plus accrue aux aides alimentaires pour couvrir leurs de consommation alimentaire.