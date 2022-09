Niger : Mise à jour opérationnelle, Août 2022

Le gouvernement du Niger, avec le soutien du HCR, mène un exercice de vérification physique et biométrique des réfugiés et demandeurs d’asile pour valider leur présence au Niger, mettre à jour leurs données personnelles et besoins spécifiques. Cet exercice a débuté à Diffa en juin de cette année. Jusqu'à présent, un total de 43.480 personnes ont été vérifiées.

Un total, 289.799 personnes déplacées de force vivent dans la région de Diffa (dont 130 023 réfugiés, 120 673 personnes déplacées, 35 491 rapatriés et 3 612 demandeurs d'asile).

Beaucoup de ceux qui ont été forcés de fuir ont été déplacés plus d'une fois.

Au 31 août, un total de 4.861 personnes avait été réinstallées du Niger vers des pays tiers, dont 3.411 personnes évacuées de Libye (par le biais du mécanisme de transit d'urgence ETM) et 1.450 réfugiés qui ont été enregistrés au Niger.

Contexte opérationnel

En dépit de divers conflits dans certains de ses pays voisins, le Niger a toujours gardé ses frontières ouvertes et est l'un des pays les plus hospitaliers au monde, accueillant actuellement 294.467 réfugiés et demandeurs d'asile dont 65% en provenance du Nigeria, 26% du Mali, 6% du Burkina Faso et 3% d'autres pays. En outre, plus de 347.000 personnes déplacées internes et retournés nigériens (qui ont vécu hors du pays pendant plus de 10 ans sont récemment retournés au Niger).

L’intervention du HCR au Niger est de nature holistique, assurant la protection, l'assistance et la recherche de solutions pour les personnes relevant de sa compétence, avec une attention particulière aux femmes, aux enfants aux autres personnes ayant des besoins spécifiques dans une approche communautaire. Le HCR soutient également les autorités nigériennes dans la recherche de solutions durables à la situation des communautés affectées par les déplacements forcés au Niger.

Ces chiffres représentent la période allant de janvier à août 2022 et incluent des personnes récemment arrivées au Niger, qui ont été identifiées dans le cadre d'un processus de suivi et/ou d'un processus de préenregistrement. Elles n'ont pas encore toutes été vérifiées en tant que demandeurs d'asile/réfugiés.