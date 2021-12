Niger: Mise à jour opérationnelle, novembre 2021

En raison des meurtres, pillages et enlèvements, 11 070 refugies Nigérians des Etats de Sokoto,

Zamfara et Katsina, dans le nordouest du Nigeria et 1 814 retournées nigériens ont fui le Nigeria pour trouver refuge au Niger.

Le nombre de PDIs dans les régions de Tillabéri et Tahoua a augmenté de 53% au cours des 12 derniers mois.

Il est passé de 80 844 en janvier 2020 à 140.289 en novembre 2021.

En raison de l’insécurité croissante dans la région de Maradi, le nombre des PDIs a considérablement augmenté atteignant 15 910 individus. La région de Diffa accueille 235 211 réfugiés, personnes déplacées et retournés.

Contexte Opérationnel

Malgré les divers défis sécuritaires conséquences des conflits dans la région, le Niger a toujours maintenu ses frontières ouvertes et est l'un des pays les plus accueillants au monde. Il accueille actuellement plus de 250 000 réfugiés et demandeurs d'asile, dont 75 % en provenance du Nigeria, 20 % du Mali, 4 % du Burkina Faso et 1% d'autres contrées. En outre, plus de 300 000 personnes déplacées internes et retournées nigériennes résident au Niger, principalement dans les régions de Diffa, Tillaberi et Tahoua.

L’approche de l’intervention du HCR au Niger est de nature holistique, assurant la protection, l'assistance et la mise en œuvre de solutions globales pour les personnes relevant de sa compétence, avec une attention particulière aux femmes, aux enfants, aux autres personnes ayant des besoins spécifiques et selon une approche communautaire. Le HCR soutient également les autorités nigériennes dans la recherche de solutions durables à la situation des communautés affectées par les déplacements forcés au Niger.

Depuis 2020, la prévention et la réponse à la pandémie mondiale de la COVID-19 sont au cœur des préoccupations de l'agence. Alors que le HCR continue à fournir de l'aide, l'organisation a mis en place une stratégie de coordination avec le gouvernement et d'autres parties prenantes pour répondre à la pandémie de COVID-19 avec un accent sur la prévention, des campagnes de communication, la vaccination, la distribution de kits d'hygiène au gouvernement et aux réfugiés ainsi que la planification des sites.