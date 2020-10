Niger Maradi : Réponse humanitaire aux inondations 2020 (septembre 2020)

Les dégâts matériels et humains causés par les inondations constituent une préoccupation majeure pour la région de Maradi qui détient le record des sinistrés au Niger 14 481 ménages de 153 035 personnes. A cela s’ajoutent des dommages sur des infrastructures sociales (classes, mosquées, maisons et cases, magasins, etc.) et sur les moyens productifs des populations (champs de cultures, bétails, etc.). L’assistance alimentaire et non alimentaire est plus que nécessaire pour ces populations éprouvées. La réponse apportée qui n’a touché que 2 930 ménages de 29 303 personnes se compose de cash (2 000 000 FCFA), de médicaments (680 colis de produits de traitement et chirurgicaux), de NFI (nattes, couvertures, moustiquaires, seaux, savons, pagnes, etc.), de la nourriture (riz, mais, huile, sel, haricot, etc.). D’autres efforts sont attendus pour couvrir le Gap très considérable qui se dégage faute de quoi la vulnérabilité des sinistrés s’aggraverait.