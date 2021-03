Niger: Le Secrétaire général appelle les autorités à identifier les auteurs de la nouvelle attaque « ignoble » à Tahoua et à renforcer la protection des civils

SG/SM/20648

La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général condamne sans réserve une nouvelle attaque ignoble perpétrée par des individus armés non identifiés contre des civils dans la région de Tahoua, en République du Niger, le 21 mars. Cette attaque aurait fait au moins 137 victimes. Le Secrétaire général exprime ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées et au Gouvernement du Niger et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Secrétaire général appelle les autorités nigériennes à ne ménager aucun effort pour identifier et traduire rapidement en justice les auteurs de cet acte odieux et renforcer la protection des civils.

Le Secrétaire général réaffirme la solidarité et le soutien des Nations Unies au Gouvernement et au peuple du Niger dans leurs efforts visant à combattre et prévenir le terrorisme, l’extrémisme violent et le crime organisé. Il appelle les pays du Sahel à continuer leurs efforts, en étroite collaboration avec les organisations régionales et les partenaires internationaux, pour faire face à ces graves menaces pour la sécurité et la stabilité dans la sous-région et au-delà.

