Niger Key Message Update : Les attaques des groupes armés persistent et menacent les activités agricoles et pastorales, juillet 2021

Key Messages

La situation sécuritaire demeure précaire dans le Liptako Gourma et le bassin du Lac Tchad en raison de la récurrence des attaques des groupes armés qui ont diminué globalement, comme d’habitude, à cause des eaux des pluies qui entravent les mouvements. Toutefois, dans la région de Tillabéry, le nombre d’incidents sécuritaires enregistrés au 1er semestre 2021 est estimé à 126 cas contre 122 cas en 2020 à la même période et cette augmentation pourrait être due au retard des pluies enregistrées cette année comparativement à l’année à la même période dans cette région. Ces incidents sécuritaires ont fait au total 322 victimes civiles en 2021 contre 83 en 2020 et ont provoqué au total 19 575 personnes déplacées internes de plus en 2021 qu’en 2020 à la même période. Ces activités des milices armées qui continuent aussi bien la région de Tillabéry et Tahoua que celle de Diffa perturbent le mouvement des producteurs ruraux pour l’accès aux zones de moyens d’existence agricoles et pastorales et constituent un facteur réduisant les opportunités de production agricole et pastorale.

A la faveur des précipitations enregistrées, le taux de couverture de semis continue de s’améliorer passant 26 pour cent et 60 pour cent respectivement aux deuxième et troisième décades de juin 2021 et à 96 pour cent à la deuxième décade de juillet 2021. A la même période en 2020, c’était 12 333 villages agricoles qui avaient effectué les opérations de semis soit 96 pour cent. Les animaux ont entamé le retour progressif dans leurs terroirs d’attache qui s’opère toutefois, en fonction de la disponibilité des pâturages et d’eaux et surtout du statut sécuritaire des zones de Tillabéry, Diffa et le Nord de Tahoua. Les concentrations de bétail sont alors observées le long du fleuve Niger dans la région de Tillabéry, dans le département d’Abalak dans la région de Tahoua et dans les zones de cuvettes et dans certaines aires pastorales dans la région de Diffa.

L’approvisionnement des marchés est globalement satisfaisant. Toutefois, il reste en deçà de la moyenne. Cette baisse est plus notable pour le maïs et le sorgho, du fait de la réduction significative des flux entrants particulièrement du Nigéria et à la forte demande dans les pays de ravitaillement et aux niveaux très élevés des couts de transport. La demande locale est aussi constante sur les marchés mais les achats institutionnels se poursuivent à des niveaux plus élevés que la moyenne à cause des besoins accrus pour les interventions humanitaires. Ce qui engendre une hausse significative de 15 à 35 pour cent sur la plupart des marchés par rapport à la même période de l’année passée et la moyenne des cinq dernières années et diminue l’accessibilité alimentaire des ménages vulnérables dont la majorité ne peut couvrir leurs besoins alimentaires que grâce à l’assistance alimentaire. Les présentations et ventes sont stables pour les gros ruminants tandis que celles des petits ruminants sont en hausse en raison des préparatifs de la fête de Tabaski occasionnant ainsi des termes de l’échange globalement en faveur des éleveurs.

Les opérations d’assistance alimentaire en cash et en vivre se poursuivent au profit des populations identifiées vulnérables dont au moins 50 pour cent sont bénéficiaires dans la région de Diffa et le Sud Maradi. Mais ceux ci ne parviennent pas ou arrivent faiblement aux populations situées dans les foyers d’insécurité civile notamment la majorité des ménages déplacés de Tillabery et du Nord Tahoua où moins de 20 pour cent des besoins sont couverts. Les résultats de la sécurité alimentaire sont une insécurité alimentaire globalement en Stress (Phase 2 IPC) dans les zones agricoles et agropastorales et en Stress ! (Phase 2 ! IPC) dans la région de Diffa et Sud de la région de Maradi et en Crise (Phase 3 IPC) dans le Nord et Centre de la région de Tillabéry et dans le Nord de la région de Tahoua.