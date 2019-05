Niger: Key Message Update - La limitation de l’espace humanitaire aggrave l’insécurité alimentaire dans la région de Tillabéry, mai 2019

Key Messages

Les stocks alimentaires dans les ménages s’épuisent suivant la tendance saisonnière, mais les disponibilités sont suffisantes sur les marchés. Les ménages font les dépenses alimentaires et non-alimentaires avec leurs revenus provenant des stratégies habituelles telles que la vente de produits horticoles (mangues, fruits et légumes), le petit commerce, la vente de bétail et la main d’œuvre agricole. A la faveur de ces conditions alimentaires favorables, la plupart des zones se trouve dans une situation d’insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) qui va se maintenir jusqu’en septembre 2019.

Les flux de produits alimentaires et de bétail entre le Niger et les pays sources et/ou de destination restent actifs grâce à la bonne production agricole obtenue dans les zones d’approvisionnement mais également à la faveur de la revalorisation du Naira par rapport au FCFA. Les offres sur les marchés restent comparables à la moyenne malgré l’accroissement saisonnier de la demande locale.

Dans la région de Diffa, autour du Lac Tchad et de la rivière Komadougou, les perturbations du marché, les réductions des revenus dues à la perte des principaux moyens d’existence en particulier la baisse de la production du poivron, du maïs de décrue, du riz et de la pêche continuent d’altérer les conditions de sécurité alimentaire chez les ménages pauvres et déplacés. L’insécurité alimentaire aiguë de Stress (Phase 2 ! de l’IPC) pourrait se maintenir jusqu’en septembre 2019.