Niger : Key Message Update - L’insécurité alimentaire reste en Crise (Phase 3 de l’IPC) dans les zones de conflit, novembre 2019

Dans les régions de Diffa, Tillabéry et Maradi, le climat d’insécurité continue de provoquer des déplacements internes et de perturber les moyens d’existence et une insécurité alimentaire en Stress (Phase 2! de l’IPC) persiste à Diffa grâce à l’assistance alimentaire et en Crise (Phase 3 de l’IPC) à Tillabéry.