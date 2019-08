Niger: Key Message Update - Installation définitive de la saison agricole avec des retards enregistrés dans certaines zones, juillet 2019

Messages clés

Les cumuls des pluies enregistrées jusqu’au 20 juillet ont permis de réaliser les semis dans 94 pour cent des villages agricoles contre 97 pour cent en 2018 à la même période. Cette phase d’installation de la saison est marquée par des villages agricoles sans semis dont les proportions les plus importantes sont observées dans les départements de Bouza (20%), Illéla (10%), Takeyta (29%), Damagaram Takaya (20%), Tanout (11%), Banibangou (21%), Tillabéry département (18%), Diffa département (45%) et N’Guigmi (85%).

Les marchés sont bien approvisionnés à la faveur d’un bon fonctionnement des flux internes et d’une bonne circulation des céréales favorisée par l’installation de la campagne agricole à l’exception des régions de Diffa et Tillabéry où les flux sont fortement perturbés par la crise sécuritaire. Les prix des céréales sont stables entre mai et juin 2019 et se situent globalement en dessous du niveau de l’année passée et de la moyenne quinquennale, sauf sur quelques marchés qui affichent des hausses dues à la baisse des approvisionnements consécutives à la baisse des flux internes et transfrontaliers.

L’installation de la saison des pluies offre des opportunités d’emplois agricoles et de revenus aux ménages pauvres qui bénéficient par ailleurs de distributions gratuites de vivres du gouvernement et des partenaires pour satisfaire leurs besoins alimentaires. En dehors des zones touchées par les crises sécuritaires, l’insécurité alimentaire aiguë est globalement Minimale (Phase 1 de l’IPC) avec toutefois des zones en Stress (Phase 2 de l’IPC) qui va persister jusqu’en août/septembre 2019 chez certains ménages pauvres des zones de moyens d’existence agropastorales et pastorales des régions de Zinder, Maradi, Tahoua et Dosso.