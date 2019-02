Niger: Key Message Update - Grace a la bonne production agricole, les ménages ont un accès alimentaire assuré par leurs propres stocks, janvier 2019

Les perturbations des marchés et des moyens d’existence consécutives aux conflits font déplacer des groupes dans des zones où l’accès humanitaire est réduit à cause des restrictions liées aux mesures sécuritaires et aux attaques des groupes armés. Les régions de Tillabéry et Diffa sont celles où ces déplacements de personnes persistent et provoquent la perte des moyens d’existence et une augmentation des dépenses alimentaires dans les communautés d’accueil. La majorité des ménages en mouvement dans la région de Diffa accède à la nourriture grâce à l’assistance alimentaire fournie et reste en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) alimentaire en janvier 2019. Par contre, dans les communautés d’accueil de Tillabéry ne recevant pas d’assistance suffisante et partageant leur nourriture avec les personnes déplacées, des ventes excessives des actifs sont opérées pour couvrir les besoins alimentaires et placent ces communautés en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) en janvier 2019.