Niger : Fiche d’information - Cartographie des infrastructures - Site des personnes déplacées internes de Tarissadat (Octobre 2021)

Introduction

Au cours des dernières années, le Niger a été témoin de nombreuses crises sécuritaires et climatiques aggravant les défis sanitaires et alimentaires auquel doit faire face la population. La région de Tahoua est particulièrement impactée par les crises actuelles avec plus de 817 000 personnes en besoin d’assistance humanitaire, selon l’aperçu des besoins humanitaires de janvier 2021 (HNO).

Le contexte sécuritaire actuel a fortement fragilisé la population locale et a provoqué des mouvements de populations importants dans toute la région (plus de 20 000 réfugiés et 40 000 déplacés internes en octobre 2021).

Afin de répondre de manière rapide et coordonnée à cette crise humanitaire d’envergure, les acteurs humanitaires font face à un besoin croissant et constant d’information. C’est pour répondre à ces besoins que REACH a réalisé cette cartographie des infrastructures sociocommunautaires dans les sites de déplacés. L’objectif de l’étude est de couvrir les localités répertoriées afin de présenter un aperçu des infrastructures sociocommunautaires présentes sur les sites que celles en dehors des sites utilisés couramment par les personnes déplacées internes. De plus, un survol détaillé de la situation des abris et des dynamiques de déplacement est aussi présenté. REACH a mené des collectes des données dans les zones d’intervention de la structure de coordination de réponses d’urgence (RRM), dont le site de déplacé de Tarissadat.